Водитель грузовика чуть не замерз на трассе Екатеринбург – Тюмень

Публикации за 08.02.17

Сегодня ночью, когда в Свердловской области температура опускалась до -37 градусов, водитель грузовика чуть не замерз на трассе: топливная система отказала по дороге из Верхней Пышмы в Тюмень. Мужчину спасли сотрудники ГИБДД и МЧС, которые отогревали его в своей машине до утра.

Водитель, направляющийся из города Верхняя Пышма в Тюмень, сегодня ночью в 00:40 подал сигнал бедствия, позвонив на телефон экстренной службы, – сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной ГИБДД. На 171 км трассы Екатеринбург – Тюмень грузовик сломался: произошло завоздушивание топливной системы. Водитель не смог самостоятельно справиться с поломкой и обратился за помощью к сотрудникам спецслужб.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД и МЧС сначала пытались помочь устранить поломку, но в условиях сильного мороза топливная система не поддавалась. К тому же сел и аккумулятор грузовика. Чтобы водитель не замерз, ему было предложено отогреться в автомобиле ДПС, где он и провел остаток ночи, – уточнили в пресс-службе. Только утром прибывшими на смену инспекторами дорожно-патрульной службы, а также сотрудниками специальной службы по техобслуживанию грузовых автомобилей удалось починить систему и водитель продолжил свой путь.

«В связи с очередным значительным понижением температуры на территории региона Управление ГИБДД призывает граждан, нуждающихся в помощи, сообщать об этом по телефонам дежурных частей полиции территориальных органов внутренних дел или «02» для своевременного направления сотрудников оперативных служб для оказания помощи. По этим же номерам необходимо сообщать и о пешеходах, находящихся на федеральных и региональных трассах с риском для жизни и здоровья», – обратились к автомобилистам автоинспекторы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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