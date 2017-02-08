В Новоуральске пассажирская «газель» загорелась после ДТП: пострадали две женщины (ФОТО)

Публикации за 08.02.17

Сегодня утром в Новоуральске по улице Первомайской произошла авария, в которой пострадали два человека.

Водитель автомобиля «ГАЗ-3221» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу «Тойоте Авенсис», двигавшейся по главной. В результате столкновения «газель» загорелась. К счастью, пассажиры успели покинуть салон еще до начала пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские установили, что отечественный автомобиль был задействован для развоза рабочих и не являлся маршруткой. В результате ДТП травмы получили две женщины 1985 и 1977 годов рождения, которые находились в «газели». Женщины самостоятельно обратились в больницу уже после аварии. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Новоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Новоуральск. Другие новости 08.02.17

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