Козицын не хочет платить «Автомобилисту» – даже ради Куйвашева / Из-за этого грандиозный проект строительства 100 арен в области могут свернуть

Публикации за 08.02.17

В Свердловской области уберут в долгий ящик планы по строительству ста ледовых арен. Деньги на них планировалось выделить из бюджета области – ту часть суммы, которую казна обычно выдает «Автомобилисту». Закрыть внезапно появившуюся дыру в бюджете клуба должна была УГМК. Но грандиозным планам по становлению области как хоккейного региона не суждено сбыться. При этом кое-какой профит холдинг Козицына все равно получит.

Свердловские поклонники хоккея давно мечтали, что спонсором клуба станет какой-нибудь промышленный гигант. Это было чем-то вроде истории Золушки, мечтающей о принце. И эта сказка на хоккейный лад почти сбылась. Сначала губернатор Куйвашев рассорился с предыдущим спонсором – корпорацией СТС и ее владельцами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Они выступали в амплуа мачехи и злых сестер, потому что денег давали мало, требовали много и все время подчеркивали, какое это тяжкое бремя – быть спонсором хоккейного клуба. Тогда «Автомобилисту» стали искать принца. Удалось договориться с УГМК – богатым холдингом, который сразу пообещал миллиард рублей в сезон. По меркам КХЛ это весьма неплохой бюджет, с которым можно добиваться хороших показателей и не считать за счастье возможность попасть хотя бы в первый круг плей-офф. Наблюдатели долгое время недоумевали – для чего Андрею Козицыну потребовался хоккейный клуб? УГМК и так имеет множество преференций в сфере бизнеса, а все спортивные амбиции с легкостью удовлетворяют менее затратный баскетбол («лисицы» на этой неделе, например, вышли в плей-офф Евролиги) и настольный теннис. Некоторые стали вспоминать про брата магната-медника Александра, трагически погибшего в автокатастрофе. Тот увлекался хоккеем, арену в Верхней Пышме, построенную УГМК, назвали его именем. Остановились на этом аргументе, и обсуждения поутихли.

Между тем, кое-какую выгоду УГМК все же извлек. С назначением Андрея Козицына президентом клуба медники получили возможность назначать своих людей в «Автомобилист» на ключевые должности – а значит, распоряжаться финансовыми потоками. При этом спонсорство УГМК, согласно официально растиражированной информации, не начиналось в 2016 году – ту часть финансирования, если верить тем же пресс-релизам, должен был закрывать СТС.

Кроме того, УГМК после пары месяцев шефства над «Автомобилистом» получила контрольный пакет акций КРК «Уралец» – тот, которым владели Бобров и Биков. По слухам, энергетиков вынудили расстаться с ним, но за хорошую цену. Покупали пакет в долларах. По той же цене в долларах и продали, что в пересчете на рубли было крайне выгодно с учетом курса валют. Таким образом, медники приобрели хороший актив. Во дворце спорта сменили освещение, убрали старый видеокуб, заменив его на легкомонтируемые пластины (их, по данным агентства, не купили, а берут в аренду), на этом ретушь закончилась. УГМК анонсировала глобальные планы по реконструкции «Уральца» и даже по строительству новой арены для «шоферов», но пока речи об этом не идет.

Более того, свернуться может и грандиозная программа по строительству 100 арен в Свердловской области. Дело в том, что раньше бюджет ХК «Автомобилист» складывался из двух основных составляющих – спонсорских денег и казенных средств, которые выводят через Фонд поддержки спорта высших достижений. При Боброве-Бикове и бюджет, и спонсор платили примерно поровну – по 350 млн рублей в год. Когда пришел Козицын, который сообщил о готовности дать «Автомобилисту» миллиард, потребность в бюджетных деньгах у «шоферов» отпала (вернее будет сказать, что те, кто занимаются выделением казенных средств спортсменам решили, что хоккеисты переживут и без этих денег). Сэкономленные таким образом средства решили пустить на программу по популяризации хоккея, на котором отчаянно пиарится губернатор Евгений Куйвашев. Было заключено соглашение о том, что Козицын в течение пяти лет будет отдавать по 350 млн рублей на строительство ледовых площадок (соглашение потребовалось, потому что средства напрямую из фонда поддержки высших спортивных достижений не могут идти на сооружение спортивных объектов, а только на собственно спортсменов).

По этой программе в области должно было быть построено, как явствует из названия, 100 хоккейных площадок – 20 крытых с искусственным льдом и 80 современных «коробок» для зимы. Об этом заявлял сам Евгений Куйвашев. Правда, строительство предполагалось только в городах присутствия УГМК, но эта деталь не особенно смущала главу региона.

И, несмотря на его же заявления о том, что « с 2017 года 100% расходов на финансирование «Автомобилиста» Андрей Анатольевич [Козицын] берет на себя», пока ситуация не выглядит радужной.

Ходят слухи о том, что Козицын больше не желает тратить деньги на «Автомобилист», который не показывает результата и не приносит отдачи. Клуб-неудачник (у «шоферов» осталось три матча в «регулярке» и почти никаких шансов на плей-офф) в структуре УГМК смотрится ненужным. Ни Козицына, ни даже Куйвашева на играх хоккейного клуба не видно. Изредка в губернаторской ложе появляются то министр спорта Леонид Рапопорт, то министр промышленности Сергей Пересторонин, не пропускает матчи только глава минздрава Игорь Трофимов, но в целом интереса к клубу, кажется, нет. Источники в правительстве региона говорят, что ситуация с отказом Козицына от спонсорства была предсказуема: «Куйвашев даже искал какого-то другого спонсора. И почти нашел. Но тот в последний момент вильнул хвостом – и был таков. Сами знаете, какая сейчас ситуация».

Екатеринбург, Елена Сычева

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