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Публикации за 08.02.17

В Верхнюю Пышму доставили тело убитого ополченца из Донецка: он воевал в батальоне «Сомали» под командованием Гиви (ВИДЕО)

В Верхнюю Пышму доставили тело убитого ополченца из Донецка: он воевал в батальоне «Сомали» под командованием Гиви (ВИДЕО)

В Аэропорт Кольцово сегодня доставили тело убитого ополченца из Верхней Пышмы – последние месяцы он воевал в батальоне «Сомали», который возглавлял Михаил Толстых, более известный как Гиви, смерть которого сегодня официально признала самоправозглашенная ДНР.

Как передает корреспондент NDNews.ru, уроженец Верхней Пышмы Дмитрий Станкевич (имел позывной «Дэцл», так как сочинял рэп) уехал воевать в Донецк около полутора лет назад. В Верхней Пышме у него остались жена и дочь. Молодой человек погиб в бою 31 января. При каких обстоятельствах, не сообщается. Сегодня борт с грузом-200 прибыл в аэропорт Кольцово. Оттуда тело увезли в морг.

Подробности – на видео.

Екатеринбург – Донецк, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург – Донецк. Другие новости 08.02.17

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