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Публикации за 09.02.17

В Арамили нашли водителя фуры, который сбил опору ЛЭП и скрылся

В Арамили нашли водителя фуры, который сбил опору ЛЭП и скрылся

Энергетики нашли виновного в аварии на электросетях в Арамили. В выходные фура буквально протаранила опору ЛЭП и скрылась. Деревянный столб практически упал на землю, натянув провода до предела, но электрики успели не допустить ЧП.

«Авария произошла в зоне фидера Вьюхино ПС 110/35/10 Шпагатная. Инцидент зафиксировали 4 камеры видеонаблюдения, установленные у входных групп ближайших предприятий. Нам сообщили об аварии с проходной завода «Солид». На место выехала бригада электромонтеров и необходимая техника – ямобур и длинномер-манипулятор. За 2,5 часа мы линию восстановили», – рассказывает начальник Арамильского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Рустам Хабибрахманов.

На время проведения работ было приостановлено электроснабжение ряда потребителей, в основном юридических лиц, также в зону отключения попали садовое товарищество и детский сад № 6. На следующий день горе-водителя удалось найти. Выяснилось, что он следовал транзитом из Чебаркуля, вез утеплитель. Сейчас идут переговоры о возмещении материального ущерба в размере 10 тыс. рублей.

Арамиль, Служба информации РИА «Новый День»

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