В Екатеринбурге на 10 лет осудили мать, которая облила кипятком и до смерти забила 2-летнего приемного ребенка / Супруг, закрывавший на все глаза, наказания избежал

Публикации за 09.02.17

В Екатеринбурге на 10 лет колонии общего режима осудили 47-летнюю местную жительницу, которая на протяжении нескольких лет избивала своих и усыновленных детей. Одного приемного 2-летнего малыша женщина облила кипятком, после чего била тупым предметом по голове – ребенок скончался. 45-летний супруг наказания избежал: он проходил по делу по статье «Оставление в опасности».

В ходе следствия установлено, что супруги воспитывали четверых детей, в том числе усыновленных. Долгое время женщина избивала и своих, и приемных детей. Особенно доставалось самому маленькому – ребенку 2012 года рождения, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что с середины декабря 2014 года по начало января 2015-го женщина регулярно била малыша. Она нанесла не менее 3 ударов по голове ребенка и не менее 16 ударов тупым твердым предметом по ногам. В период с 3 по 4 января 2015 года она неоднократно била малыша тупым твердым предметом по голове. Также в этот период (в какое время, не установлено) мамаша в ванной облила ребенка кипятком, в результате чего он получил ожоговые инфицированные раны по поверхности тела. После совершения указанных действий какой-либо помощи оказывать не стала, в медицинские учреждения не обращалась.

Ребенка привезли в больницу только после того, как от очередных побоев он скончался. Отвез его приемный отец.

«Своими умышленными противоправными действиями обвиняемые непосредственно поставили малолетнего в опасное для жизни состояние, и, безразлично относясь к полученным в результате действий телесным повреждениям в виде ожоговых инфицированных ран, не обратились в специальные медицинские учреждения для оказания ему профессиональной медицинской помощи», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также в ходе следствия установлено, что супруги ненадлежащим образом исполняли обязанности родителей по воспитанию родных детей. Женщина за любые провинности и непослушание систематически унижала их грубой нецензурной бранью, а также физически их наказывала. Она наносила им телесные повреждения, обливала горячей водой, ненадлежащим образом кормила (у одного из детей зафиксировано истощение). Мужчина каких-либо мер к защите прав несовершеннолетних детей не принял, проявляя равнодушие и жестокость.

Кроме того, обвиняемая в феврале 2013 года предоставила заведомо ложные сведения о том, что размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи является ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. Так, 20 февраля 2013 года она предоставила в управление социальной политики по Железнодорожному району г. Екатеринбурга заведомо ложные сведения об отсутствии постоянного места работы и постоянного дохода у нее и ее супруга, что дало ей право на получение ежемесячного пособия. Таким образом она около 2 лет, с февраля 2013 года по январь 2015 года, получила на расчетный счет, открытый на свое имя, пособие в размере свыше 134 тыс. рублей, на которое не имела права.

Накануне Железнодорожный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов. В зависимости от роли в инкриминируемых деяниях они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, с мучениями для потеплевшего, повлекшее по неосторожности смерть человека»), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»), ст. 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству»), ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»), ч. 1 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее супруг, привлекавшийся к уголовной ответственности за оставление в опасности малолетних детей и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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