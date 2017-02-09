Жительница Екатеринбурга отсудила 185 тысяч рублей за рухнувшую на ее автомобиль глыбу снега

Публикации за 09.02.17

В Екатеринбурге автоледи через суд добилась компенсации ремонта автомобиля, поврежденного при сходе снега с крыши.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областного суда, в марте прошлого года Людмила С. припарковала свою «Хонду Аккорд» в переулке Автоматики, 2л. Днем с крыши соседнего здания на автомобиль упала глыба снега со льдом. На крыше машины образовались вмятины, разбилось заднее стекло. Обнаружив повреждения, хозяйка автомобиля вызвала полицейских, которые составили протокол просмотра.

Узнав, что восстановительный ремонт «Хонды» обойдется в 171 265 рублей, женщина решила обратиться в суд. Как выяснилось, здание, с которого упал снег, принадлежит ОАО «Завод Промавтоматика». Екатеринбурженка потребовала взыскать с ответчика сумму ущерба, расходы на экспертизу и оформление доверенности, компенсацию морального вреда и расходы по оплате услуг представителя.

Кировский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истицы и взыскал с предприятия 185 848 рублей из них: 171 265 рублей – ущерб, 2 900 рублей – расходы на экспертизу, 7 000 рублей – оплата услуг представителя, а также госпошлину 4 683 рубля.

Завод не согласился с решением суд и подал апелляцию в Свердловский областной суд. В жалобе ответчик ссылался на грубую неосторожность и невнимательность водителя, так как неподалеку от припаркованного автомобиля висело предупреждение о возможном сходе снега с кровли здания. Суд, исследовав материалы дела и выслушав мнение сторон, отказал в удовлетворении апелляции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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