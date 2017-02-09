Полицейские открыли стрельбу по машине пьяного бывшего зэка, гонявшего на скорости 130 км/ч (ФОТО)

Публикации за 09.02.17

В Екатеринбурге проезд на красный сигнал светофора для автолихача закончился погоней и стрельбой по колесам. Нарушителем оказался пьяный бывший зэк, совсем недавно освободившийся из колонии.

Как сообщил NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ночью на перекрестке улиц Амундсена и Объездная инспекторы ГИБДД заметили ВАЗ-2109, который проехал на запрещающий сигнал светофора и на большой скорости промчался в сторону улицы Серафимы Дерябиной. Полицейские начали преследование нарушителя. При помощи громкоговорящего устройства водителя «девятки» просили остановиться у края проезжей части. Но он лишь ускорил движение примерно до 130 км/ч, выехав на трассу Пермь – Екатеринбург.

«В районе 335 километра один из инспекторов произвел два предупредительных выстрела в воздух. Это никак не повлияло на пытавшегося скрыться шофера. Тогда представителям ГИБДД пришлось произвести еще несколько прицельных выстрелов по колесам. Только резко спустившие шины и начавшиеся заносы дали знать лихачу, что испытывать судьбу до бесконечности – себе дороже», – отметил собеседник агентства.

В салоне легковушки находились трое граждан: водитель 1996 года рождения и пассажиры – женщина 1977 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Все они имели явные признаки алкогольного опьянения. «Шумахером» оказался неработающий житель поселка Уфимский. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и угон. Из мест лишения свободы молодой человек вышел в конце 2016 года. Освидетельствование показало у водителя наличие паров алкоголя в 0,477 мг/л. Мировым судом по материалам ГИБДД лихачу назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

По словам Горелых, водительское удостоверение молодой человек никогда не получал, автошколу не заканчивал. Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что вечером был в гостях у знакомых в Екатеринбурге. Встречу отметили, после чего решил вернуться домой, не задумываясь о возможных последствиях.

В отношении нетрезвого водителя органы внутренних дел составили четыре административных протокола. По статьям 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»), 12.25 («Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства»)12.37 («Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности») и 12.12 КоАП Российской Федерации («Проезд на запрещающий сигнал светофора»).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 09.02.17

Жительница Екатеринбурга отсудила 185 тысяч рублей за рухнувшую на ее автомобиль глыбу снега. / Процесс по делу кровавой «банды Тропиканки» из Нейво-Шайтанского сорван (ФОТО). В суд не явился один из обвиняемых. / На противника Новикова и Шилиманова напали двое неизвестных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»