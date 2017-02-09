На Урале началась подготовка к паводку: в «зонах риска» планируют взрывать лед, запасаются продуктами и лекарствами

Публикации за 09.02.17

В Свердловской области начинается активная подготовка к весеннему половодью. Соответствующее распоряжение правительства о подготовке и пропуску паводка подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Как сообщили NDNews.ru в департаменте информационной политики главы области, региональным властям поручено до 20 марта обеспечить запасами продовольствия территории, которые ежегодно из-за паводка оказываются отрезанными от большой земли. В этих же районах областному Минздраву предстоит проверить наличие достаточного запаса лекарств и медицинских изделий. Управление автодорог до 25 марта должно заключить договоры на проведение взрывных работ в местах заторов льда, чтобы обезопасить мосты в период ледохода. Также на время половодья будет установлено дежурство бригад, отвечающих за содержание и охрану мостов. С 1 апреля будет проводиться постоянный мониторинг обстановки на всех территориях, где возможно затопление. Министерство природных ресурсов и экологии области будет ответственно за организацию работы противопаводковой подкомиссии.

Всего на Среднем Урале семь паводкоопасных направлений. Это бассейны рек Нейва – Синячиха – Реж – Ница, Пышма – Рефт, Тагил – Черная – Выя – Салда, Уфа – Серга – Артя – Ачит – Сарана, Чусовая – Ревда – Билимбай – Сухая Утка – Дикая Утка, Исеть – Сысерть, Сосьва – Лозьва – Тавда – Тура.

Напомним также, что в 2016 году реки вскрылись намного раньше, чем обычно, а пики половодья значительно превысили норму. В территории, где было нарушено автотранспортное сообщение, заблаговременно завезено более 90 тонн товаров первой необходимости, организована работа паромных и лодочных переправ, проведено укрепление и наращивание защитных дамб. Для проведения неотложных мер по безаварийному пропуску паводка из бюджетов различных уровней в 2016 году выделено свыше 74 миллионов рублей. В то же время, жители ряда территорий, особенно пострадавших от половодья, до сих пор не получили компенсаций за подтопленные дома и потерю имущества. Сотням граждан пришлось отстаивать свои права в судах.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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