И можно без хлеба – в Тавдинской колонии изъяли мобильные телефоны в меду и сгущенке (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 09.02.17

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В ИК-26 при досмотре очередной посылки офицеры ГУФСИН обнаружили два телефона и аккумуляторы к ним в ведерке с медом. Передачка с тайником поступила от местного жителя и предназначалась человеку, осужденному по «тяжелым» статьям («Убийство», «Бандитизм»).

В тот же день сотрудники колонии обнаружили похожий тайник в банках со сгущенкой. Их отправила знакомому жительница Екатеринбурга. Она пыталась передать уже 4 телефона с СИМ-картами.

Отметим, родственники и друзья людей, отбывающих наказание в ИК-26 уже не первый год демонстрируют недюжинную изобретательность, пытаясь переправить «за колючку» запрещенные предметы. Например, в прошлом году охрана несколько раз ловила «Робин Гуда», стрелявшего телефонами в «запретку» из арбалета. Мобильники изымали также из сковородок и банок с майонезом.

Фото пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области

Тавда, служба информации РИА «Новый День»

Тавда. Другие новости 09.02.17

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