Три десятка многоквартирных домов в Заречном микрорайоне остались без воды на двое суток

Публикации за 09.02.17

Накануне вечером, 8 февраля, при температуре -30 градусов из-за серьезной коммунальной аварии «Водоканал» оставил без холодной воды три десятка многоквартирных домов в микрорайоне Заречный, находящихся в управлении УК «Верх-Исетская». По информации коммунальщиков, трубу, по которой циркулировала холодная вода, «прорвало по шву». Ремонт закончат в лучшем случае завтра вечером.

Как сообщили в диспетчерской управляющей компании, из-за аварии без холодного водоснабжения остался весь микрорайон Заречный, а это несколько десятков многоквартирных домов (улицы Черепанова, Бебеля, Готвальда, Опалихинская) и социальные объекты. Как выяснилось, проблемы на сетях начались еще во вторник.

«7 февраля на сетях «Водоканала» произошла авария на трубопроводе большого диаметра в районе улицы Труда, – рассказывает начальник аварийно-диспетчерской службы УК «Верх-Исетская» Антон Шевелев. – После случившегося поставщик начал осуществлять водоснабжение микрорайона по резервной схеме. В течение суток проблем не возникало, однако вчера вечером лопнула и резервная труба. Лишь сегодня в 11:30 от поставщика пришла официальная телефонограмма о понижении давления при подаче холодной воды в дома. По их информации, в лучшем случае ремонт завершится завтра вечером».

Такого низкого давления как сейчас, по словам коммунальщиков, хватает лишь на водоснабжение первых этажей многоквартирных домов. А в часы водоразбора (утром и вечером) холодная вода по факту не доходит даже до второго этажа здания, то есть это не понижение давления, как это заявляет поставщик, а прекращение подачи ресурса. Хотя по нормативным документам расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах данного вида составляет 18 часов.

Ситуация осложняется тем, добавляют в аварийно-диспетчерской службе УК «Верх-Исетская», что в микрорайоне Заречный находятся 11 многоквартирных домов, водоснабжение в которых осуществляется с помощью бойлеров. Соответственно, из-за этого отключения – у людей в этих домах уже больше 15 часов нет ни холодной, ни горячей воды.

По информации на утро 9 февраля для жителей была предоставлена лишь одна полупустая цистерна с питьевой водой около дома по адресу ул. Черепанова,18. Напомним, что по закону в случае прекращения водоснабжения орган местного самоуправления городского округа обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды. По информации поставщика, проблема с цистернами решится в ближайшие часы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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