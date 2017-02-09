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Екатеринбург

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Публикации за 09.02.17

На вокзале Екатеринбурга появится электронная очередь в кассы дальнего следования

На вокзале Екатеринбурга появится электронная очередь в кассы дальнего следования

В этом году на железнодорожном вокзале Екатеринбурга должна появиться система электронной очереди. По мнению руководства РЖД, это сделает процесс покупки билетов более удобным (подобная система успешно работает, например, в некоторых банках). Сначала систему установят для обслуживания пассажиров, покупающих билеты на поезда дальнего следования.

«В текущем году мы приступаем к реализации системы управления электронной очередью в кассовых залах вокзалов. На первом этапе планируем подключить к электронной очереди 24 крупнейших вокзалов России», – сообщил президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

В число первых попал и Екатеринбург, где систему должны установить в течение года. Также электронная очередь появится на вокзалах Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи, Адлера и других популярных среди туристов городов.

«Система управления электронной очередью предназначена для создания максимального удобства как для клиента, так и для обслуживающего персонала. Это совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время их ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе РЖД.

Кроме того, при реализации системы управления электронной очередью будет внедрена электронная система оценки качества обслуживания пассажиров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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