МЧС озвучило подробности инцидента с самолетом-амфибией МЧС в Кольцово

Публикации за 09.02.17

МЧС прокомментировало инцидент с самолетом-амфибией Бе-200, произошедший сегодня ночью в небе над аэропортом Кольцово. Ранее СМИ сообщали, что воздушное судно по непонятным причинам не могло несколько часов приземлиться в Екатеринбурге и вырабатывало топливо до максимальной посадочной массы.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России, Бе-200 совершал перелет из Таганрога, где проходил техническое обслуживание на заводе, в Хабаровск, где судно базируется. Посадка в Екатеринбурге минувшей ночью на дозаправку была уже третьей. До этого самолет заправлялся в аэропортах Ростова и Раменского.

Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге самолет взлетел в 23:41 и взял курс на Красноярск. Как положено, после взлета экипаж убрал шасси судна. Летчики отметили характерный звук убранных стоек, но табло, сигнализирующее о закрытии створок, не сработало. Командир экипажа принял решение вернуться. Спустя полтора часа, выработав топливо, самолет благополучно приземлился.

«Все механизмы воздушного судна должны работать четко. Даже незначительная неисправность должна быть сразу принята экипажем во внимание. Мелочей в нашей работе нет. Сейчас мы устанавливаем причину, почему автоматика не сработала, как положено. Как только причину установим, неисправность устраним, самолет продолжит путь к месту постоянной дислокации», – прокомментировал начальник отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС России полковник Сергей Зубов.

Самолёт-амфибия Бе-200 предназначен для защиты населенных пунктов от лесных пожаров. Его технические характеристики и спасательные технологии активно используются в МЧС России в сезон природных пожаров. В зимнее время судно, как правило, не используется. Оно проходит тщательное техническое обслуживание и готовится к летнему периоду.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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