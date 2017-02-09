По факту избиения противника барда Новикова возбуждено уголовное дело

Публикации за 09.02.17

По факту нападения на правозащитника и общественного активиста Дмитрия Рожина возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Об этом NDNews.ru сегодня сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам представителя областного полицейского главка, расследованием занимается отдел полиции №13. В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия, чтобы установить и задержать злоумышленников. «Сыщики устанавливают также возможных очевидцев и свидетелей происшествия, анализируют поступившее видео, отрабатывают различные версии произошедшего», – отметил Горелых.

Нападение на Рожина, который в открытую выступает против фигурантов уголовного дела об обманутых пайщиках коттеджного поселка «Бухта Квинс» Александра Новикова и Михаила Шилиманова, произошло 8 февраля вечером. Общественник поставил свой автомобиль в гараж в переулке Гончарном. Неожиданно к нему подошли двое мужчин, вооруженные кастетом. Рожина били по голове, повалили на землю, пинали ногами. Вскоре злоумышленников спугнули случайные прохожие. После этого пострадавший обратился в полицию.

«8 февраля в 22:00 в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение от местного жителя 1980 года рождения, который пояснил, что около паркинга в переулке Гончарном его избили двое неизвестных. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством врио начальника ОП №13 подполковника полиции Роберта Дю, а также сотрудники уголовного розыска, эксперт-криминалист, следователь ОВД. Сыщики изъяли ряд вещдоков и опросили пострадавшего. С его слов, около 21:40 он подъехал на автомобиле Nissan к паркингу. На выходе из него заметил двух мужчин, которые, попросив у него закурить, избили его и скрылись», – добавил Горелых.

Ранее Рожин направил в СК заявление с просьбой проверить Новикова на клевету.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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