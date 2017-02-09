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Екатеринбург

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Публикации за 09.02.17

Приставы выселили конноспортивную школу, незаконно занимавшую участок под Екатеринбургом

Приставы выселили конноспортивную школу, незаконно занимавшую участок под Екатеринбургом

Екатеринбургские приставы передали департаменту лесного хозяйства Свердловской области земельный участок площадью почти 55 тысяч гектаров, расположенного на территории лесопарка «Лесоводов России». Ранее здесь располагалась конноспортивная школа «Мустанг».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления ФССП, организация занимала участок незаконно, так как договор права аренды давно истек. Несмотря на это, школа продолжала работать, не производя оплату. Арбитражный суд Свердловской области постановил расторгнуть договор и вернуть земельный участок законному владельцу – областному департаменту лесного хозяйства. Судебное решение было исполнено в полном объеме, отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.02.17

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