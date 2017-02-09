Новый квартал на месте городского рынка украсят эллипсоидными зданиями (ФОТО)

Публикации за 09.02.17

Екатеринбургский градсовет рассмотрел концепцию нового жилого комплекса от «Форум-Групп», который должен вырасти на месте бывшего Центрального рынка в квартале улиц Сакко и Ванцетти, Радищева, Шейнкмана и переулка Центральный Рынок. Проект под названием «Форум-Сити» получил в целом положительную оценку, хотя дискуссия была оживленная – екатеринбургские градостроители указали на несколько аспектов, которые стоит проработать при дальнейшей реализации проекта.

Проект представила председатель комитета архитектуры и градостроительства Городского совета Амстердама Марианн Лоф, один из его соавторов. Она подчеркнула, что новый комплекс будет сочетать в себе черты и старого, и нового стиля городской жизни. Поскольку на этом месте в течение многих лет был рынок, он появится снова – но в обновленной форме фудмаркета. Отказались проектировщики и от мысли сделать блок квартала замкнутым, периметральным – его разомкнули. Чтобы создать более интересный дизайн, очертания зданий внутри квартала сделали в форме эллипсов. Внутри двора, по замыслу проектировщиков, появятся такие объекты, как детские сады и фитнес-залы. Комфортное частное пространство в комплексе планируется сочетать с общественным. Сергей Мямин рассказал, что зарубежного проектировщика «Форум» пригласил, чтобы «не замыкаться в собственных идеях», однако для того, чтобы адаптировать идеи голландского архитектора к российским реалиям, над проектом работает и российский специалист – Дмитрий Реутт. «Мы проверили все, что может прийти вам в голову – нормы инсоляции, пути эвакуации, пожарную безопасность, и гарантируем, что все нормы соблюдены», – заявил он.

Отметим, что общая строительная площадь проекта составляет 106 тысяч кв. м. В том числе жилая – 50 000 кв. м, коммерческая площадь – 8000 кв. м. При этом под общественное пространство планируется отвести больше трети площадки проекта. «Форум-Сити» объединит 9 зданий, высотой от 7 до 32 этажей, самое высокое – 100 метров. Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг почти на 500 машиномест, планируется создать при жилом комплексе коммерческий детский сад с начальной школой.

Сергей Мямин также подчеркнул, что большое количество в комплексе объектов социальной и коммерческой сферы направлено на то, чтобы сократить число транспортных транзакций. В этом смысле «Форум-Сити» будет продолжать традицию «Тихвина», но только не в элит-, а в бизнес-классе.

Главный архитектор города Тимур Абдуллаев сравнил здания комплекса с «многодетной семьей» – «разного возраста, разного роста», но заметил, что «папа» получился слишком уж крупным и высоким. «С него бы «шляпу» снять, этажей на пять поменьше сделать», – предложил он. Сейчас здание-доминанта запланировано высотностью в 31 этаж. «Уж очень крупный папа, непонятно, его ли это дети», – согласился председатель совета Михаил Вяткин.

Бывший глава города, а ныне сенатор Аркадий Чернецкий, который до сих пор очень ревниво воспринимает любую попытку построить что-то новое в центре «его» города, нашел, что главная башня недостаточно красива. «Можно смело брать за основу появление в комплексе нескольких объёмов, а не один замкнутый объём, где доминанты торчат где-то по углам. Но вот это 31-этажное здание объективно будет самым высоким в этом районе на ближайшие десятилетия. Давайте называть вещи своими именами: сейчас это – неинтересная пластина, зачем надо, чтобы дрын такой торчал», – покритиковал Чернецкий, а также посетовал, что фасады, выходящие на улицу Радищева, «слишком бедные», тогда как сама улица в последние годы приобрела достаточно «дорогой» вид. Облик фасадов было решено рассмотреть на следующем заседании градсовета, когда проект будет проработан более детально.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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