Фонд капремонта попросил денег – чтобы взыскивать деньги с жильцов-неплательщиков

Публикации за 09.02.17

Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области не хватает денег, чтобы вести претензионно-исковую работу. Долги населения копятся и уже перевалили за 1,5 млрд, поэтому регоператор просит почти 100 млн рублей, чтобы расквитаться с неплательщиками по капремонту.

Как рассказал глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, у фонда есть проблемы с оплатой уже выполненных и принятых работ подрядчикам по капремонту. Это связано с несколькими факторами. Первый – неумение самих подрядных организаций правильно оформить документы для приемки. Второй – нехватка работников фонда, которые участвуют в приемке. Третий – нехватка средств из-за неплатежей собственников жилья. По данным г-на Смирнова, платежная дисциплина свердловчан за последний год выросла на 15%. Сейчас собираемость платежей совокупно с момента начала работы фонда – 84%. Тем не менее, задолженность собственников все еще велика – порядка 1,5 млрд рублей. «У фонда нет денег на претензионно-исковую работу. Даже на госпошлины средств в фонде нет. И на судебные издержки. Не хватает 98 млн рублей», – отметил министр.

По словам министра, если не начать выбивать долги, бремя в 1,5 млрд рублей спустя три года ляжет на бюджет региона. Поэтому он просил депутатов ходатайствовать перед главой правительства о выделении дополнительных средств фонду из казны Свердловской области.

Отметим, что, по информации NDNews.ru, свердловский фонд капремонта неплохо зарабатывает и без дотаций из дефицитного бюджета региона. Так, согласно отчетам о деятельности фонда за 2015 год, региональный оператор получил 179,5 млн рублей прибыли от предпринимательской деятельности. Это официальная формулировка, но что за ней скрывается – неизвестно. Предположительно, это пени, которые начисляют за просрочку взносов неплательщикам, а также страховые суммы, которые подрядчики передают в фонд, приступая к работам на объекте. По неподтвержденным сведениям, «СтройДор» депутата Армена Карапетяна отдал фонду 20 млн рублей, которые остались в итоге на счетах фонда, т.к. договор с фирмой был расторгнут из-за нарушений со стороны подрядчика.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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