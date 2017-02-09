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Екатеринбург

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Публикации за 09.02.17

На капремонт в домах-памятниках будут просить деньги у бюджетов (ФОТО)

На капремонт в домах-памятниках будут просить деньги у бюджетов (ФОТО)

В Свердловской области в первый же год работы программы капремонта многоквартирных домов были вычеркнуты несколько десятков обитаемых памятников истории, культуры и архитектуры. Однако не все из них были исключены из списка. Остается еще 137 таких «многоквартирников», ремонт в которых обходится дороже, чем в других домах.

Новый День: На капремонт в домах-памятниках будут просить денег у бюджетов

Этот вопрос сегодня обсуждали члены комитета по ЖКХ свердловского заксобрания. По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, ведомство обратилось в муниципалитеты с просьбой провести ревизию таких домов, чтобы понять, какие целесообразно ремонтировать, а какие нужно исключить из программы и расселить из них людей. В пример он привел дома в Ирбите.

Новый День: На капремонт в домах-памятниках будут просить денег у бюджетов

С другой стороны, некоторые памятники все же стоит отремонтировать. «Например, дома в Городке Чекистов. Их, конечно, надо ремонтировать, но должно быть софинансирование. Если памятник федерального значения – федеральное, если регионального – региональное, ну, а если муниципалитет настаивал, чтобы дом внесли в реестр памятников, то он должен нести такую ответственность. Мы на уровень федерации обратились с предложением. Первый ответ был такой – мысль правильная, но давайте как-то сами», – сказал г-н Смирнов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.02.17

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