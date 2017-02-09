В Екатеринбурге раскрыты изнасилования, совершенные в 2010 и 2012 годах

Публикации за 09.02.17

В Екатеринбурге завершено расследование двух уголовных дел, имеющих схожий состав преступления: в обоих случаях девушки, любящие проводить досуг в ночных клубах, стали жертвами насильников, одна в 2010, другая – в 2012 году.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК, первый случай произошел 25 мая 2010 года. 24-летняя девушка отмечала окончание учебы в ВУЗе вместе со своими подругами в ночном клубе на улице Малышева в Екатеринбурге. В какой-то момент она вышла из ночного клуба и познакомилась с молодым человеком. В ходе общения девушка выяснила, что ее новому знакомому 30 лет, он приехал из города Ивделя, теперь проживает и работает в Екатеринбурге, арендуя квартиру в доме по улице Онежской. Молодой человек предложил девушке поехать к нему в гости. Не увидев в этом приглашении ничего предосудительного, девушка согласилась. В квартире молодой человек изнасиловал новую знакомую, пригрозив ей убийством. Затем замочил ее одежду в ванне, чтобы она не ушла, а сам лег спать. Тем не менее потерпевшая ушла из квартиры, надев одежду злоумышленника, а на следующий день обратилась за помощью в органы правоохраны. При этом девушке не потребовалось даже сообщать приметы насильника, поскольку во взятой у него одежде она обнаружила его паспорт. Стражи правопорядка незамедлительно отправились к нему на квартиру, но его там уже не оказалось. Злоумышленника удалось задержать только в июле 2015 года, после чего производство по уголовному делу было возобновлено, а в 2016 году обвиняемый предстал перед судом. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.

Другое преступление было совершено ночью 4 марта 2012 года. 18-летняя девушка собралась в ночной клуб и ловила попутную машину на улице Трактовой в Екатеринбурге. Когда возле нее остановилась отечественная «легковушка», в салоне которой находились двое молодых людей, девушка настолько обрадовалась остановившейся машине, что забыла о своей личной безопасности. Молодые люди любезно согласились подвезти ее до ночного клуба, поэтому она села в их машину. Финал у этой ситуации оказался вполне предсказуемым: молодые люди завезли потерпевшую в малолюдное место, где изнасиловали, после чего все-таки довезли до нужного ей ночного клуба. Однако девушке уже было не до веселья. С заявлением о совершенном преступлении она обратилась в органы правоохраны. В ходе проведенных молекулярно-генетических экспертиз были установлены генетические профили лиц, причастных к совершению данного тяжкого преступления. В мае 2016 года при проверке указанных генетических профилей по ДНК-учету удалось установить личности злоумышленников, вновь попавших к тому моменту в поле зрения органов правопорядка. Ими оказались житель Екатеринбурга 1985 г.р. и житель Кургана 1979 г.р. Уголовное дело об изнасиловании девушки было возобновлено. Под гнетом неопровержимых улик молодые люди сознались в содеянном. По итогам расследования уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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