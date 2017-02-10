«До -40 и гололед»: МЧС просит уральских водителей воздержаться в выходные от дальних поездок

Публикации за 10.02.17

В ближайшие выходные на Урале и в Сибири ожидается ухудшение погодных условий. Сибирский региональный центр МЧС рекомендует водителям по возможности воздержаться от дальних поездок.

По данным Гидрометеоцентра, в горах и низинах Среднего Урала ожидаются ночные похолодания до -35, – 40. На дорогах возможен гололед, снежные накаты. Кроме того, населению в морозные дни необходимо уделять повышенное внимание отопительным и электрическим приборам, пожароопасным предметам, быть предельно осторожными с огнём, следить за состоянием электропроводки. Источником резкого роста пожаров при низких температурах наружного воздуха становятся печное отопление и электрооборудование.

Во всех регионах, где сохраняются или ожидаются сложные погодные условия, силы МЧС России несут службу в режиме повышенной готовности, – отмечают в пресс-службе. В целях безопасности при неблагоприятных погодных условиях частным лицам и водителям большегрузов лучше отказаться от дальних поездок.

В Екатеринбурге в выходные ночью температура воздуха составит -26-28, днем -16-18.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

Затянувшаяся «мхатовская пауза» Кремля может закончиться неожиданным аккордом. / 10 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Новым замминистра строительства Свердловской области стал бывший военный. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»