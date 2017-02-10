В ЦПКиО снесут детское кафе с кальянами «Лесная сказка»

Публикации за 10.02.17

До марта в ЦПКиО им. Маяковского должны снести незаконно построенное кафе «Лесная сказка». Владелица пыталась оспорить решение суда, ссылаясь на то, что кафе детское, но при этом на постройке размещена реклама кальянов. Демонтаж должен закончиться до 2 марта.

Кафе «Лесная сказка» было возведено предпринимателем без наличия правовых оснований для этого. 16 ноября 2016 года Арбитражный суд Свердловской области вынес решение, согласно которому обязал ИП Черменинову В.Л. снести кафе в течение месяца. Но владелица объекта подала апелляцию. В своих доводах она пыталась сослаться на то, что кафе «Лесная сказка», якобы, является детским, и его снос лишит семей, посещающих парк, проводить время вместе с детьми в этом заведении.

«При этом на фасаде сооружения была размещена реклама кальяна (очевидно, тоже «детского»)», – говорится на сайте ЦПКиО.

2 февраля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений, и оно вступило в законную силу. Сооружение должно быть демонтировано в срок до 2 марта.

Фото со страницы ЦПКиО «Вконтакте»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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