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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

Выбирать кандидата в губернаторы от «Единой России» будут 300 человек / Полный регламент праймериз утвердят только после назначения врио

Выбирать кандидата в губернаторы от «Единой России» будут 300 человек Полный регламент праймериз утвердят только после назначения врио

Стала известна модель предварительного голосования «Единой России» на выборах высшего должностного лица Свердловской области. Предварительное голосование за кандидатов в кандидаты в губернаторы от «Единой России» пройдет на региональной партийной конференции, и круг выборщиков будет ограничен ее делегатами.

Как передает корреспондент NDNews.ru, такую информацию озвучил сегодня в ходе пресс-конференции секретарь областного отделения ЕР, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий. Он уточнил, что положение едино для всех регионов, в которых в этом году будут выбирать губернаторов. Предварительное голосование будет альтернативным – не менее двух кандидатов, и ему будут предшествовать встречи претендентов с местными и первичными партийными организациями.

Точный регламент проведения праймериз, в котором будет указано место и время встреч с избирателями, обязательность дебатов, дата начала выдвижения кандидатов и другие детали, пока не принят. Виктор Шептий дал понять, что это случится только после того, как президент назовет имя временно исполняющего обязанности губернатора. Вероятнее всего, это случится только в марте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

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