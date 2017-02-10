Выбирать кандидата в губернаторы от «Единой России» будут 300 человек / Полный регламент праймериз утвердят только после назначения врио

Публикации за 10.02.17

Стала известна модель предварительного голосования «Единой России» на выборах высшего должностного лица Свердловской области. Предварительное голосование за кандидатов в кандидаты в губернаторы от «Единой России» пройдет на региональной партийной конференции, и круг выборщиков будет ограничен ее делегатами.

Как передает корреспондент NDNews.ru, такую информацию озвучил сегодня в ходе пресс-конференции секретарь областного отделения ЕР, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий. Он уточнил, что положение едино для всех регионов, в которых в этом году будут выбирать губернаторов. Предварительное голосование будет альтернативным – не менее двух кандидатов, и ему будут предшествовать встречи претендентов с местными и первичными партийными организациями.

Точный регламент проведения праймериз, в котором будет указано место и время встреч с избирателями, обязательность дебатов, дата начала выдвижения кандидатов и другие детали, пока не принят. Виктор Шептий дал понять, что это случится только после того, как президент назовет имя временно исполняющего обязанности губернатора. Вероятнее всего, это случится только в марте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

Единороссы похоронили «Урал промышленный – Урал Полярный». Миллиарды потрачены, а мегапроект закрыт. / Дефиле кукол «про любовь и смерть», ярмарка с косплеем и День плюшевого мишки (ФОТО, ВИДЕО). 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге. / Оргвзнос в 7,5 тысячи дорого? В других странах берут по 100-500 евро. В ДИПе свердловского губернатора ответили на возмущение инвалидов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»