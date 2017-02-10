Свердловские коммунальщики разработали «дорожную карту» для сокращения сроков техприсоединения к сетям

Публикации за 10.02.17

В Екатеринбурге накануне в рамках Топ-клуба АСИ представители власти и бизнеса Свердловской области обсудили правительственный проект «12 целевых моделей по улучшению инвестиционного климата», который был утвержден премьером РФ Дмитрием Медведевым. Для регионов поставлена задача разработать по данным моделям собственные «дорожные карты» для развития ключевых направлений. Одно из них – технологическое присоединение к электрическим сетям. Этой теме был посвящен круглый стол с участием руководителей «Облкоммунэнерго».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, «дорожная карта» по техприсоединению уже сверстана. Документ ставит 13 задач по работе с потребителями, бизнесом и властью. В последнем случае коммунальщики отмечают, что не хватает регламента взаимодействия и четко поставленных сроков согласований, особенно это касается земельного вопроса.

«В силах региона принять нормативный документ, позволяющий перейти от разрешительного порядка прохождения отдельных административных процедур (например, начало строительства энергообъектов в интересах заявителя), к уведомительному. Такая модель уже реализована в Тюмени, и она доказала свою эффективность. Сетевая компания просто уведомляет городские власти о планируемой стройке, заключает соглашения со смежными сетевыми компаниями, и начинает работы. Все это значительно облегчает процесс и сокращает сроки», – высказал свое мнение заместитель гендиректора по корпоративно-правовым вопросам АО «Облкоммунэнерго» Александр Шагимуратов.

Кроме того, на круглом столе подняли тему сокращения сроков техприсоединения. «Сетевики» обязаны подключать заявителей за 90 дней. Сейчас в Свердловской области эти цифра колеблется от 40 до 491 дня. Самые затянутые сроки по подключению к ведомственным сетям. «РЖД у нас подключает заявителей в течение 2 лет! И мы пока не можем найти механизм решения этого вопроса, потому что это федеральная структура, и мы им не указ. Однако такая длительность сказывается на общих показателях сферы», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Еще одна трудность – нужно создать в регионе единый портал, через который потенциальные потребители смогут подавать заявки на присоединения к сетям. Данный вопрос члены рабочей группы обязаны решить до 20 февраля. К этой дате проекты всех «дорожных карт» должны быть утверждены губернатором, и направлены в федеральный центр.

«Для «Облкоммунэнерго» есть пара непростых вопросов. Например, полнофункциональная работа сервиса «Личный кабинет». Мы сейчас доводим его до ума. Также работаем над размещением на нашем сайте калькулятора расчета стоимости присоединения по двум видам ставок: по мощности и протяженности. Такие требования ко всем ТСО заданы «дорожной картой». Мы входим в состав рабочей группы, будем активно участвовать во всех процессах. Старт реализации намечен на 1 марта, какие-то этапы мы должны завершить уже летом, все остальные – до конца года», – подытожила заместитель главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова.

Под реализацию «12 целевых моделей» в Свердловской области будет создан проектный офис. Координировать его работу будет Министерство инвестиций и развития, за каждым направлением закреплено профильное ведомство. Организационное сопровождение этого проекта будет обеспечивать Агентство стратегических инициатив.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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