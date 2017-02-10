Под Нижним Тагилом чиновники распродали земли по 100-кратно заниженной цене: возбуждено уголовное дело

Публикации за 10.02.17

В Свердловской области возбуждено очередное уголовное дело из-за махинаций с земельными участками. В поселке Черноисточинск Пригородного района чиновники стократно занижали кадастровую стоимость участков, чтобы продать наделы своим коллегам за бесценок. Бюджет Горноуральского городского округа от этого потерял более полумиллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело было возбуждено по итогам проверки надзорного ведомства по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), причем преступления были совершены несколько лет назад – с 2009 по 2014 годы. В ту пятилетку Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Горноуральского городского округа занимался оформлением земельных участков в Черноисточинске, в том числе оформлением договоров купли-продажи с муниципальными служащими и их родственниками. В ряде случаев кадастровая стоимость «падала» в 100 раз.

Так, к примеру, в 2012 году Комитет оформил договор аренды с замглавы администрации Горноуральского городского округа, последний получил земельный участок 2 тыс. кв.м. с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства». Участок чиновник купил в 2013 году за 3,9 тысячи рублей, хотя его стоимость – более 156 тысяч. Этот же чиновник в 2014 году купил за 1,3 тысяч тысячи участок в 618 кв. м. стоимостью 53 тысяч рублей. Позже оба земельных участка чиновник продал третьим лицам, в прокуратуре суммы сделок не называют. По аналогичной схеме земельные участки площадью 1382 кв.м. и 618 кв.м. передавались должностному лицу МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Горноуральского городского округа». Кстати, помимо махинаций со стоимостью выяснились и другие нарушения – участки не использовались для ведения хозяйства, но там построили сараи. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Пригородный район, служба информации РИА «Новый День»

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