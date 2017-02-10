На улице Луганской из-за смерти водителя произошло тройное ДТП

Публикации за 10.02.17

Сегодня утром на улице Луганской произошло столкновение трех легковых автомобилей. Как выяснили госавтоинспекторы, водитель автомобиля Ford скончался за рулем прямо во время движения, после чего машина выехала на встречку и столкнулась с другими автомобилями.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford 1955 года рождения во время движения со стороны аэропорта Кольцово в направлении улицы Машинной потерял сознание, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Daewoo Nexia, которая, в свою очередь, врезалась в Toyota Camry. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть водителя Ford, – сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу. – Стоит отметить, что в момент аварии рядом с погибшим находилась жена. С ее слов, супругу неожиданно стало плохо. Точная причина смерти будет установлена позже».

Никто из других участников дорожного движения в происшествии не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает участникам дорожного движения, что согласно пункту 10.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, а также под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции, запрещено. По факту случившегося ГИБДД проводится проверка, по итогам которой будет принято решение.

Фото – пресс-службы ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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