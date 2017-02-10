Дорожники на неделю закроют движение по улице вдоль набережной Исети

Публикации за 10.02.17

В Екатеринбурге с 11 по 19 февраля закроется участок улицы Горького вдоль набережной Исети. Здесь будут строить сети водоснабжения и водоотведения.

«Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройМонтаж» закроет движение транспорта по улице Горького на участке от дома № 55 до дома № 63. Специалисты направят движение транспорта по улицам Карла Маркса, Гоголя, Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева», – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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