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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

Модель праймериз ЕР для местных выборов утвердят отдельно для каждого муниципалитета

Модель праймериз ЕР для местных выборов утвердят отдельно для каждого муниципалитета

Модель предварительного голосования на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления будет утверждаться для каждого муниципалитета Свердловской области отдельным решением регионального политсовета.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом рассказал сегодня в ходе пресс-конференции секретарь регионального отделения ЕР Виктор Шептий. Он добавил, что по каждой территории пройдут обсуждения с местными ячейками, которые смогут предложить одну из существующих моделей, а региональному политсовету отводится функция согласования.

Напомним, в этом году в Свердловской области будут избираться 49 муниципальных дум, в том числе в таких крупных городах, как Нижний Тагил, Первоуральск, Новоуральск, Асбест, Ирбит, Краснотурьинск, Серов и других. Кроме того, в Нижнем Тагиле состоятся всенародные выборы главы города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

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