Екатеринбуржцы предпочитают общаться с москвичами по телефону, а с питерцами – с помощью СМС

Публикации за 10.02.17

Связисты проанализировали структуру звонков и сообщений абонентов из Свердловской области – оказалось, что если уральцу нужно обсудить что-то с москвичом, он позвонит ему, а если с жителем Санкт-Петербурга, то он напишет СМС.

При этом специалисты «Мегафона» выяснили и другую географическую зависимость – в каких городах России свердловские абоненты выкачивают больше всего интернет-трафика. Оказалось, в лидерах Сочи, Омск и Казань. Вообще уральцы стали гораздо чаще пользоваться возможностями своих смартфонов в поездках по России. «Суммарный интернет-трафик абонентов «МегаФона» за последние 12 месяцев вырос в 3 раза. Общее количество междугородних звонков увеличилось на 25%», – отметили в пресс-службе оператора.

Там считают, что росту способствовали обновленные тарифы «Все включено» – по ним мобильный интернет, пакеты минут и SMS предоставляются на тех же условиях, как дома, звонки на номера «МегаФона» по России остаются бесплатными даже после исчерпания пакета. «Мы предложили жителям Урала еще больше возможностей для общения по России, и, судя по росту голосового и интернет-трафика, многие абоненты оценили эти преимущества, а главное доступность в цене. Каждый второй наш клиент выбирает именно тарифы «Все включено» – это одно из наиболее удобных и выгодных предложений для смартфонов. Размеры общений – «Все включено S» и «Все включено М» стали хитами подключений в нашем регионе, – отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов. – В Свердловской области спрос на тариф «Все включено М» за год увеличился в 5 раз. Еще одна из причин растущей популярности линейки «Все включено» – возможность получить услуги связи в одном пакете по «оптовым» ценам. Абонент может выбрать пакет, наиболее подходящий ему по количеству минут, SMS и объему мобильного интернет-трафика. Фиксированная цена тарифов позволяет точно планировать расходы на связь».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

Модель праймериз ЕР для местных выборов утвердят отдельно для каждого муниципалитета. / Дорожники на неделю закроют движение по улице вдоль набережной Исети. / На улице Луганской из-за смерти водителя произошло тройное ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»