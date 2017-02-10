Вопрос о руководителе свердловского исполкома «Единой России» все еще не решен

Публикации за 10.02.17

На старте избирательной кампании-2017 свердловский исполком «Единой России» все еще остается без руководителя. Руководители единороссы заверяют, что работе это не мешает. Потенциальные кандидаты на пост мероприятия «ЕР» игнорируют.

Как заявил сегодня в ходе пресс-конференции секретарь отделения Виктор Шептий, сейчас рассматриваются четыре кандидатуры на эту должность. Одну из них он назвал – это депутат городской думы Екатеринбурга Александр Косинцев. Отметим, что ранее некоторые СМИ сообщали, что это назначение уже состоялось, но сегодня Шептий это опроверг. По его словам, назначение руководителя исполкома – процесс многоступенчатый, требующий согласования с различными уровнями партийного руководства. «Но когда решение будет принято, мы его сразу до вас доведем», – пообещал он.

Отметим, что, несмотря на то, что Александр Косинцев был заявлен в качестве одного из участников сегодняшней пресс-конференции, он на нее не явился.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

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