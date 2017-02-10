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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на ЕКАДе, в котором выжил только ребенок (ФОТО)

В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на ЕКАДе, в котором выжил только ребенок (ФОТО)

Свердловская полиция направила в суд дело о резонансном ДТП на кольцевой дороге в Екатеринбурге, в котором погибли два взрослых, а ребенок получил увечья. 50-летний водитель «Ауди А6», которая столкнулась на встречке с автомобилем ВАЗ, обвиняется в управлении машиной в нетрезвом состоянии. По данным представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, прокуратура согласилась с доводами полиции и подписала обвинительное заключение.

Новый День: В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на ЕКАДе, в котором выжил только ребенок

Автокатастрофа произошла вечером 23 ноября 2016 года на 11 километре Екатеринбургской кольцевой дороги. «В тот роковой день обвиняемый в нетрезвом состоянии сел за руль принадлежащей ему иномарки с номерами Республики Татарстан и направился из Екатеринбурга в Березовский. По пути следования гражданин заснул, в результате чего потерял контроль над управлением машиной, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с «ВАЗ-21102». Нарушитель, по сведениям очевидцев, пытался скрыться с места ДТП, но был задержан.

Новый День: В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на ЕКАДе, в котором выжил только ребенок

Как выяснили полицейские, ВАЗом управлял мужчина 1962 года рождения, а в качестве пассажиров в салоне находились его сын 1991 года рождения и внук 2014 года рождения. От столкновения «ВАЗ» отбросило на автомобиль «Фольксваген Туарег», а затем на металлическое ограждение. К сожалению, авария не дала шансов выжить ни отцу, ни деду малыша. Они получили не совместимые с жизнью травмы и скончались на месте ЧП, ребенок выжил чудом. Двухлетнего мальчика спасло то, что он перевозился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. За его жизнь долго боролись врачи детской горбольницы №9 Екатеринбурга», – рассказал Валерий Горелых.

Новый День: В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на ЕКАДе, в котором выжил только ребенок

Водителю «Ауди» за инкриминируемое преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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