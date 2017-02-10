ФК «Урал» единственный из премьер-лиги сыграет в Кубке ФНЛ

Публикации за 10.02.17

Екатеринбургский ФК «Урал» решил принять участие в очередном розыгрыше Кубка ФНЛ. Турнир стартует 11 февраля на Кипре.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе клуба, традиционный предсезонный турнир, организуемый Футбольной национальной лигой, состоится уже в шестой раз. Однако если раньше здесь принимали участие исключительно команды ФНЛ, то в последние годы организаторы турнира отошли от такого принципа комплектования Кубка. Так, в этом году в Кубке примут участие 16 команд из трех профессиональных лиг российского футбола. «Урал» станет единственным представителем РФПЛ.

«Все матчи Кубка ФНЛ будут показаны на портале SPORTBOX.RU. На этот раз каждая встреча турнира будет показываться при помощи трёх камер, сообщает официальный сайт ФНЛ. А оба полуфинала и финал можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Матч! Наш спорт».

«Урал» планирует принять участие в Кубке ФНЛ смешанным составом. В турнире будут задействованы как игроки главной команды, так и футболисты молодежного состава. Отметим, что екатеринбуржцы являются двукратными победителями Кубка ФНЛ», – подмечают в клубе.

Состав участников Кубка ФНЛ следующий: «Урал» (Екатеринбург), «Волгарь» (Астрахань), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Енисей» (Красноярск), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Краснодар-2» (Краснодар), «Кубань» (Краснодар), «Мордовия» (Саранск), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Спартак-2» (Москва), «Спартак-Нальчик» (Нальчик), «Тамбов» (Тамбов), «Тюмень» (Тюмень), «Факел» (Воронеж), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).

Екатеринбург, Игнат Бакин

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