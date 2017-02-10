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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

В Екатеринбурге мужчина избил 25-летнюю девушку за курение на остановке

В Екатеринбурге мужчина избил 25-летнюю девушку за курение на остановке

В Екатеринбурге сегодня днем девушку избили за то, что она курила на остановке общественного транспорта. По словам 25-летней пострадавшей, неизвестный мужчина сначала спросил, зачем она курит, а затем начал бить. В полиции уже приняли заявление от девушки. Мужчину разыскивают.

ЧП произошло сегодня в Екатеринбурге на остановке общественного транспорта. 25-летняя девушка в ожидании трамвая закурила сигарету. К ней подошел неизвестный мужчина, который сначала спросил, зачем девушка курит, после чего начал ее избивать. Нанеся побои, мужчина скрылся с остановки.

«По данному инциденту сегодня в 13.40 в отдел полиции №2 поступило заявление от потерпевшей. Девушка сообщила приметы предполагаемого обидчика. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания подозреваемого в нападении мужчины. Потерпевшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления точного характера полученных травм. По результатам исследования будет принято мотивированное процессуальное решение», – сообщили NDNews.ru в оотделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Добавим, что ничего противозаконного девушка не совершила. В 2013 году был принят закон, который запрещает курить во многих общественных местах, но остановки к нему не относятся. В законе не прописана норма, запрещающая курить на остановках. Курение на улице тоже не воспрещено. Запрет распространяется лишь на 15-метровые зоны от входов на вокзалы, автовокзалы, аэропорты, морские порты, речные порты и станции метро. Кроме того, нельзя курить на пляжах и детских площадках, на платформах поездов и на автозаправках.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

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