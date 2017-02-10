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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

На улице Умельцев пятый раз за сезон прорвало трубу (ФОТО)

На улице Умельцев пятый раз за сезон прорвало трубу (ФОТО)

Очередная коммунальная авария приключилась в Екатеринбурге.

Как сообщают посетители сообщества «Инцидент.Екатеринбург», по улице Умельцев в направлении микрорайона Совхозный из порвавшейся трубы прямо по проезжей части течет вода. «Пятый раз за этот сезон. Отличная работа коммунальщиков», – комментирует горожанка Мария Гущина. «Опять без воды будем», – добавляет другая пользовательница.

В пресс-службе горводоканала сообщили, что речь идет об изливе канализационных сточных вод на поверхность, что произошло в результате засора 400-миллиметровой трубы. «Это уже не первый случай, когда в канализацию кидают крупный мусор, который не должен через нее утилизироваться – тряпки, строительные материалы. Что в этот раз – узнаем, когда достанем, бригада там уже работает, должны были уже закончить», – сообщили в Водоканале.

Новый День: На улице Умельцев пятый раз за сезон прорвало трубу (ФОТО)

Фото – Мария Гущина, собщество «Инцидент» Вконтакте

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

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