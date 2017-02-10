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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

За две недели в Свердловской области изъято более 4000 «фунфыриков»

За две недели в Свердловской области изъято более 4000 «фунфыриков»

За период с 27 января по 10 февраля в Свердловской области проведено 105 надзорных мероприятий и изъято 4034 флакона спиртсодержащей непищевой продукции общим объемом 403,4 литра.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, на продаже запрещенных «фунфыриков» попались ИП Митяева В.В. (Талица), ИП Камалов М.К. (Каменский район), ИП Бердов Н.А. (Каменск-Уральский), ИП Шитикова Я.Ю. (Асбест), ИП Шубина С.А (Асбест), ИП Жидко В.И. (Первоуральск), ИП Селиверстова Н.В. (Верхотурский район), ИП Гайнулина М.И. (Новая Ляля).

Напомним, 27 января 2017 года был на 60 дней продлен срок ограничения реализации спиртсодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28%.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

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