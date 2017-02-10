Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина отстранена от соревнований Чемпионата мира

Публикации за 10.02.17

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от соревнований российскую биатлонистку Екатерину Глазырину.

Как говорится в релизе IBU, решение было принято на основании второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Рабочая группа пришла к выводу, что часть ее допинг-проб в РУСАДА могла быть подделана. Исполнительный комитет ознакомился с имеющимися документами и принял решение о незамедлительных действиях. Решение об отстранении Глазыриной вступает в силу с 10 февраля.

Биатлонистка Екатерина Глазырина, выступающая за Екатеринбург, вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который стартовал накануне в австрийском Хохфильцене. Спортсменка была заявлена в спринтерской гонке, которая состоится сегодня в 18.45. Несколько часов назад тренерский штаб сборной России принял решение заменить Глазырину, вместо нее на дистанцию выйдет Ирина Услугина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.02.17

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