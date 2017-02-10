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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина отстранена от соревнований Чемпионата мира

Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина отстранена от соревнований Чемпионата мира

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от соревнований российскую биатлонистку Екатерину Глазырину.

Как говорится в , решение было принято на основании второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Рабочая группа пришла к выводу, что часть ее допинг-проб в РУСАДА могла быть подделана. Исполнительный комитет ознакомился с имеющимися документами и принял решение о незамедлительных действиях. Решение об отстранении Глазыриной вступает в силу с 10 февраля.

Биатлонистка Екатерина Глазырина, выступающая за Екатеринбург, вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который стартовал накануне в австрийском Хохфильцене. Спортсменка была заявлена в спринтерской гонке, которая состоится сегодня в 18.45. Несколько часов назад тренерский штаб сборной России принял решение заменить Глазырину, вместо нее на дистанцию выйдет Ирина Услугина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.02.17

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