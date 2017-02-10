В Екатеринбург прибыли мощи святых Киприана и Иустиньи, защищающие от нечистой силы и искушений (ВИДЕО)

Публикации за 10.02.17

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Сегодня в Екатеринбург прибыл ковчег с мощами святых Киприана и Иустиньи. Святыню встречали представители Екатеринбургской епархии, пять дней мощи будут находиться в Храме-на-крови, где поклониться им могут все желающие. Считается, что святые Киприан и Иустинья защищают от внешних и внутренних демонов, помогают бороться со сглазом и вмешательством любых экстрасенсов.

Постоянное местонахождение святыни – Одесский Свято-Ильинский мужской монастырь. В Екатеринбург мощи привезены в рамках недельного празднования Собора Екатеринбургских святых, которое установлено с 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приурочено к дате образования Екатеринбургской епархии в 1885 году.

Как рассказал епископ Среднеуральский Евгений, в дни празднования принято «приезжать в гости», и Екатеринбургская епархия очень рада, что город посетила такая святыня, как мощи святых Киприана и Иустинии. Как отметил собеседник агентства, история святых Киприана и Иустиньи относится к 4 веку, времени, когда магия и чародейство были очень популярны. Киприан был колдуном и к нему поступали просьбы-заказы о помощи в делах сердечных, а Иустинья – первая неудача мага, не сумевшего выполнить подобную просьбу заказчика, желавшего жениться на девушке. Далее история взаимоотношений мага и монахини перешла в плоскость испытаний, завершившихся уверованием чародея в силу Христа.

В современности к мощам Киприана и Иустиньи нередко прибегают, чтобы защититься от всевозможных бесов и сглаза. Трактовка «современных демонов» очень широка – от гадалок и оккультизма до алкоголизма и различных плотских искушений.

Мощи святых прибыли в Екатеринбург впервые. В 2005 году святыня была привезена в Москву, в Зачатьевский женский монастырь, в течение 10 дней поклониться ей пришло более 90 000 человек. По словам руководителя пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжелы Тамбовой, появление подобной святыни очень своевременно, учитывая такие негативные процессы в обществе, как подростковые «группы смерти» в соцсетях, участившиеся случаи мошенничества, как в реальной жизни, так и в интернете. «Очень много негативной информации, которая воздействует на тонкие материи души, сваливается на людей, и многим оградиться от «демонов» помогает вера», – отметила представительница Епархии.

Мощи святых Киприана и Иустинии пробудут в Екатеринбурге до 15 февраля. Корреспонденты NDNews поговорили о современных демонах с прихожанами, и оказалось, что самые популярные запросы к святыне – оградиться от наркомании и алкоголизма. Видеорепортаж из Храма-на-крови, где выставлены мощи святых Киприана и Иустиньи, смотрите на канале NDNews.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Таисья Юсупова

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