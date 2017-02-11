Над Екатеринбургом снова повис смог

Публикации за 11.02.17

В Екатеринбурге объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Неблагоприятные условия продлятся до вечера понедельника.

«С 20 часов 10 февраля до 20 часов 13 февраля на территории муниципального образования «город Екатеринбург» ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в Уральском гидрометцентре.

На выходные дни метеорологи обещают переменную облачность и небольшой снег. В субботу будет дуть северо-западный ветер (3-8 метров в секунду). В воскресенье и понедельник ветер сменится на западный (5-10 метров в секунду).

Аналогичные предупреждения об атмосферном загрязнении объявлены в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Екатеринбург, Служба информации «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.02.17

В Кольцово ночью экстренно приземлился самолет – одному из пассажиров стало плохо. / Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбург прибыли мощи святых Киприана и Иустиньи, защищающие от нечистой силы и искушений (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»