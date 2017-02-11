В свердловском поселке при пожаре погиб двухлетний ребенок, надышавшийся угарным газом

Публикации за 11.02.17

Следователи и полиция проводят проверку по факту гибели двухлетнего мальчика в результате пожара в поселке Ключевом Серовского округа. ЧП случилось поздним вечером 10 февраля, загорелся частный жилой дом по улице Совхозной.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления. В связи с сильными морозами семья, проживающая в доме, несколько раз в день топила печь, из-за чего, возможно, произошел ее сильный накал и, как следствие, возгорание, площадь которого составила 16 квадратных метров. В результате открытого горения повреждены стены и имущество в комнате, где располагалась печь, сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«По оперативным сведениям, в тот вечер мать детей, женщина 1976 года рождения, отправилась встречать дочерей и гражданского супруга 1973 года рождения из гостей. Бабушка 1941 года рождения осталась присматривать за младшими детьми. Неожиданно вспыхнуло пламя. Из-за сильного задымления пожилой женщине стало плохо. Она смогла выйти и вывести с собой только одного ребенка, второй в это время уже успел надышаться угарным газом. Несмотря на все усилия медиков, ребенок, не приходя в сознание, скончался. Предварительная причина гибели двухлетнего Семена – удушье угарным газом», – рассказал начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Кроме погибшего мальчика в семье воспитывается еще четверо детей – два сына 1996 и 2012 годов рождения, и две дочери 2003 и 2005 годов рождения. Старший сын работает вахтовым методом. По информации полиции, пострадавшая семья на профилактических учетах не состоит.

Следователи СКР совместно с МЧС и полицией провели осмотр места происшествия. Тело умершего ребенка направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях выяснения точной причины смерти. Для выяснения обстоятельств случившегося опрашиваются родственники и соседи.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Служба информации «Новый День»

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