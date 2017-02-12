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Екатеринбург

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Публикации за 12.02.17

Дизайнер Артемий Лебедев подключился к советам, как избавить Екатеринбург от грязи

Дизайнер Артемий Лебедев подключился к советам, как избавить Екатеринбург от грязи

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заинтересовался конкурсом по выявлению причин уличной грязи, который на днях объявила администрация Екатеринбурга. Москвич посоветовал не тратить 1,8 миллиона рублей на исследование «екбшного говнодриста», а воспользоваться его знаниями.

«Екатеринбуржцам рекомендую для изучения и экономии средств два материала: «Русский дрист» и «Содержание улиц в чистоте». О чем знали в 1912 году, что сегодня неизвестно ни в одном русском городе», – написал Лебедев в своем блоге.

В предложенных к изучению материалах подробно разбирается, откуда на улицах российских городов появляется грязь. Лебедев предполагает, что источник проблемы – борьба с гололедом с помощью песка и неправильная организация газонов. Также в одном из постов он приводил главы из книги «Городские улицы и мостовые» профессора Дубелира, выпущенной в 1912 году. В ней подробно раскрываются принципы уборки улиц в царской России.

Напомним, мэрия Екатеринбурга не в первый раз озадачивается поисками источников грязи. Например, в 2012 году ученые уже проводили исследование. Тогда во всем обвинили автомобилистов.

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

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