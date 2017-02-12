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Екатеринбург

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Публикации за 12.02.17

Ночью на Тюменском тракте фура сбила мужчину насмерть (ФОТО)

Ночью на Тюменском тракте фура сбила мужчину насмерть (ФОТО)

Свердловская Госавтоинспекция проводит проверку ДТП на автомобильной дороге Екатеринбург – Косулино, в котором погиб пешеход. Авария произошла , недалеко от поселка Исток.

По сведениям городского ГИБДД, тягач «Мерседес Бенц» двигался в сторону Екатеринбурга и сбил мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. Со слов 56-летнего водителя фуры, он не заметил пешехода, так как было темно, а мужчина был одет в черную одежду без световозвращающих элементов.

Новый День: Ночью на Тюменском тракте фура сбила мужчину насмерть

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался екатеринбуржец 1978 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. «По данному факту будет проведено расследование, по итогам которого принято соответствующее процессуальное решение. В частности, госавтоинспекторам предстоит установить причины нахождения в ночное время на проезжей части погибшего и его состояние в момент аварии», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Новый День: Ночью на Тюменском тракте фура сбила мужчину насмерть

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.02.17

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