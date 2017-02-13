В Екатеринбурге ночью загорелся «Дом печати» (ФОТО)

Публикации за 13.02.17

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелось здание «Дома печати». В огне никто не пострадал, у здания повреждена крыша.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в административном здании на Ленина поступило в 01:58, на место ЧП отправились 7 машин и 23 человека личного состава. В 02:26 огонь локализован, в 03:15 было ликвидировано открытое горение. Полностью пожар потушили в 04:40.

«По прибытии к месту вызова первым прибывшим подразделением было обнаружено, что с кровли здания идет густой черный дым. Ранг пожара был поднят до номера 1 бис. Сложность в тушении пожара заключалась в том, что возгорание происходило в вентиляционном канале отложений с последующим распространением на кровлю. Благодаря грамотным действиям личного состава удалось не допустить распространения огня по всей кровле», – сообщил службе спасения «Сова» Андрей Чернецкий, начальник дежурной смены службы пожаротушения.

Фото – служба спасения «Сова»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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