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Екатеринбург

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Публикации за 13.02.17

В школьной столовой Нижнего Тагила детей кормили хлебом с плесенью

В школьной столовой Нижнего Тагила детей кормили хлебом с плесенью

В столовой нижнетагильской школы № 7 детям давали заплесневевший хлеб. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, которая выявила многочисленные нарушения на пищеблоке учебного заведения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, надзорные мероприятия начались после вышедших в местных СМИ материалов о ненадлежащей организации питания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». «В ходе проверки подтвердился факт выдачи учащимся в школьной столовой недоброкачественного хлеба с признаками плесени. Также на пищеблоке выявлен факт некачественной уборки помещений, имелись нарушения условий хранения молочной продукции, отсутствовала вытяжка над моечными ваннами, зафиксированы дефекты разделочного инвентаря. Наряду с этим, отсутствовали в журнале бракеража пищевых продуктов записей на крупы, хлеб», – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным фактам возбуждены административные дела по ст.6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований») в отношении юридического лица – ООО «Комбинат общественного питания», а также заведующей производством предприятия. Управляющему ООО «Комбинат общественного питания» и и.о. директора МБОУ СОШ № 7 внесены представления с требованиями об устранении нарушений федерального законодательства.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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