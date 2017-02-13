В кафе Екатеринбурга мужчины отказались оплачивать счет, назвавшись сотрудниками ФСБ из Сирии (ФОТО)

Публикации за 13.02.17

В Екатеринбурге двое мужчин отказались оплачивать счет в кафе, представившись сотрудниками ФСБ, якобы приехавшими недавно из Сирии. Об этом сообщает служба спасения «Сова».

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел накануне вечером. Двое прилично одетых мужчин поужинали в кафе на 10 тысяч рублей и отказались оплачивать счет, сославшись на банальное отсутствие денег. Намереваясь безнаказанно покинуть заведение, они отправились к выходу, где встретились с оперативной группой охранного предприятия «Сова», которую вызвали сотрудники кафе, нажав тревожную кнопку. Им мужчины вновь заявили, что не собираются платить по счету.

«И снова, как под копирку, молодые люди представились оперативниками, правда, на этот раз сотрудниками ФСБ, приехавшими недавно из Сирии», – отмечают в «Сове». Когда на место подоспели сотрудники полиции, злоумышленники перестали ломать комедию и признались, что они обычные люди. Стражи порядка доставили фальшивых сотрудников ФСБ в отделение для дачи объяснений.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

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