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Екатеринбург

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Публикации за 13.02.17

Уникальный памятник клавиатуре забросили под снегом (ФОТО)

Уникальный памятник клавиатуре забросили под снегом (ФОТО)

В Екатеринбурге памятник клавиатуре, расположенный на берегу реки Исети, погребен под снегом – судя по его внешнему виду, его уже давно не посещали дворники.

Снимок памятника накануне сделал екатеринбуржец Иван Колотовкин. Как рассказал NDNews.ru автор фотографии, возле клавиатуры протоптана дорожка, но сама она не расчищена.

Новый День: Уникальный памятник клавиатуре забросили под снегом (ФОТО)

Вообще к памятнику клавиатуре в Екатеринбурге неоднозначное отношение – например, муниципальные власти совсем не обращают внимания на уникальный арт-объект, из-за этого клавиатуру даже , причем автор памятника Анатолий Вяткин был совсем не против этой идеи. С другой стороны, регулярно екатеринбургские айтишники устраивают субботники, .

Фото предоставлено Иваном Колотовкиным

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

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