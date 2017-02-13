Уникальный памятник клавиатуре забросили под снегом (ФОТО)

Публикации за 13.02.17

В Екатеринбурге памятник клавиатуре, расположенный на берегу реки Исети, погребен под снегом – судя по его внешнему виду, его уже давно не посещали дворники.

Снимок памятника накануне сделал екатеринбуржец Иван Колотовкин. Как рассказал NDNews.ru автор фотографии, возле клавиатуры протоптана дорожка, но сама она не расчищена.

Вообще к памятнику клавиатуре в Екатеринбурге неоднозначное отношение – например, муниципальные власти совсем не обращают внимания на уникальный арт-объект, из-за этого клавиатуру даже пытались забрать себе пермяки в музей современного искусства PERMM, причем автор памятника Анатолий Вяткин был совсем не против этой идеи. С другой стороны, регулярно екатеринбургские айтишники устраивают субботники, во время которых чистят и подкрашивают клавиши.

Фото предоставлено Иваном Колотовкиным

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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