В Чусовой выловили тело утопленницы. Ее убийц и насильников уже нашли

Публикации за 13.02.17

В реке Чусовой правоохранители выловили тело утопленницы. Женщину из Шали изнасиловали, а затем убили и, завернув в ковер, вывезли к реке и бросили труп в полынью. Только спустя месяц тело несчастной удалось найти.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в конце января в полицию обратился житель поселка Шаля, который рассказал о пропаже своей супруги – 9 января женщина 1971 года рождения ушла и не вернулась. Как позднее установили правоохранители, она собиралась пойти в гости к знакомому.

Выяснилось, что в ночь на 12 января она действительно находилась в доме 42-летнего местного жителя, у которого гостил 27-летний приятель из Екатеринбурга. Они изнасиловали женщину, а когда та сказала, что обратится в полицию, убили ее. Тело завернули в ковер, отвезли к реке и выбросили в Чусовую.

Обоих удалось задержать, сейчас они находятся под стражей, им предъявлены обвинения по трем уголовным статьям «Убийство с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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