В Карпинске не могут найти медведя, напавшего на человека (ВИДЕО) / Рассказ выжившего после схватки со зверем

Публикации за 13.02.17

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В окрестностях Карпинска бродит медведь, напавший на охотника – мужчина чудом остался жив. Местные егеря пытались поймать хищника, но он сумел скрыться.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом рассказал охотник Алексей Коптяков в октябре 2015-го года, ставший жертвой нападения бурого медведя. По словам охотника, егеря пытались найти зверя, попробовавшего человеческую кровь. Однако он скрылся, переплыв местный водоем, в это время шли снегопады и следы медведя затерялись в тайге.

Молодой человек рассказывает, что сейчас вновь начал ходить на охоту, однако сейчас встречи со «старым знакомцем» опасается еще больше. Считается, что медведь, опробовавший человеческой крови теряет страх перед людьми и воспринимает их как желаемую добычу.

Алексей Коптяков столкнулся со зверем в октябре 2015 года, получил ряд серьезных травм, но смог выжить. Примечательно, что когда он выполз на трассу, чтобы найти помощи у проезжавших мимо водителей, мимо него проехали несколько автомобилей, игнорируя окровавленного человека. « Первая автомашина просто проехала мимо. Дальше ехал лесовоз – остановился, пообещал вызвать скорую помощь и уехал дальше. Только следующий автомобиль, на котором ехал путешественник, довез меня до больницы», – рассказал охотник.

После нападения зверя молодой человек пережил пять операций. Алексею Коптякову конструировали челюсть, делали костную платику из малой берцовой кости. Его ждут еще две операции – на одной из них планируется пластика слезного канала в Микрохирургии глаза.

Видео смотрите на нашем канале.

П.Лобва, Максим Бородин, Александр Саливанчук

П.Лобва. Другие новости 13.02.17

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