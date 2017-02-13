В День Святого Валентина екатеринбургские студенты смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ

Публикации за 13.02.17

На этой неделе студенты вузов Екатеринбурга смогут сдать экспресс-тесты на ВИЧ в одном из передвижных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в дни проведения февральской акции по профилактике ВИЧ-инфекции в вузах города будут работать бригады «быстрого тестирования»:

13 февраля, 11:00 – 15:00 в УрФУ, Ленина, 51 (2 бригады)

14 февраля, 11:00 – 15:00 в УрФУ, Куйбышева, 48 (2 бригады)

14 февраля, 11:00 – 15:00 в УрГЮУ, Колмогорова, 52/54 (мобильный пункт тестирования на ВИЧ перед корпусом)

14 февраля, 11:00 – 15:00 в УГЛТУ, Сибирский тракт, 36 (1 бригада)

14 февраля, 11:00 – 15:00 в УрГЭУ, 8 Марта, 62 (1 бригада)

14 февраля, 9:00 – 16:00 в УрГПУ, пр. Космонавтов, 30/3 (здравпункт)

15 февраля, 11:00 до 15:00 и 13:00 до 16:00 в УрФУ, Мира, 19 (2 бригады)

15 февраля, 13:30 до 16:00 вУГГУ, Университетский, 9 (2 бригады).

Остальные екатеринбуржцы 14 февраля смогут сделать тест на ВИЧ на улице Вайнера. С 17:00 до 22:00 там также будет работать мобильный пункт тестирования.

Кроме того, за три дня областной акции в вузах области будут проведены квесты, круглые столы, интерактивные выставки, будут работать информационные палатки, демонстрироваться видеоролики по профилактике ВИЧ-инфекции.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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