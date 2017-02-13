Охотники на Урале незаконно застроили берега озер, где живут лебеди (ФОТО)

Публикации за 13.02.17

В Свердловской области охотники незаконно построили дома на берегу нескольких озер, где гнездуются лебеди и другие птицы. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, нарушения выявлены в государственном ландшафтном заказнике «Среднинский бор» (Тавдинский район). «При обследовании особо охраняемой природной территории заказника выявлены 6 самодельных несанкционированных строений вдоль берега озера Источное, а также одно строение вдоль берега озера Щучье», – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области

В связи с этим Тавдинская прокуратура внесла представления директору ГКУ Свердловской области «Тавдинское лесничество» и ГБУ СО «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области». Кроме того, в суд подан иск с требованием снести незаконные строения в прибрежных зонах. Полиции, в свою очередь, поручено найти охотников, кто построил здания возле озер.

По информации сайта ООПТ (особо охраняемые природные территории) России, «Среднинский бор» – ландшафтный заказник, болотноозерный природный комплекс южнотаежного Зауралья с прилегающими борами на песчаных гривах и обширных участках осокосфагновых болот. Место гнездования водоплавающих птиц, в том числе лебедей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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