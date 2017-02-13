NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.02.17

Охотники на Урале незаконно застроили берега озер, где живут лебеди (ФОТО)

Охотники на Урале незаконно застроили берега озер, где живут лебеди (ФОТО)

В Свердловской области охотники незаконно построили дома на берегу нескольких озер, где гнездуются лебеди и другие птицы. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, нарушения выявлены в государственном ландшафтном заказнике «Среднинский бор» (Тавдинский район). «При обследовании особо охраняемой природной территории заказника выявлены 6 самодельных несанкционированных строений вдоль берега озера Источное, а также одно строение вдоль берега озера Щучье», – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области
Фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области

В связи с этим Тавдинская прокуратура внесла представления директору ГКУ Свердловской области «Тавдинское лесничество» и ГБУ СО «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области». Кроме того, в суд подан иск с требованием снести незаконные строения в прибрежных зонах. Полиции, в свою очередь, поручено найти охотников, кто построил здания возле озер.

По информации сайта ООПТ (особо охраняемые природные территории) России, «Среднинский бор» – ландшафтный заказник, болотноозерный природный комплекс южнотаежного Зауралья с прилегающими борами на песчаных гривах и обширных участках осокосфагновых болот. Место гнездования водоплавающих птиц, в том числе лебедей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

В День Святого Валентина екатеринбургские студенты смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ. / Довыборы в Екатеринбурге стартовали со скандалов с единороссами: жалуются на черный пиар и административное давление (СКРИН). / В Чусовой выловили тело утопленницы. Ее убийц и насильников уже нашли.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter