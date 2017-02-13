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Публикации за 13.02.17

Уральские дети смогут летать во Владивосток по льготным ценам

Уральские дети смогут летать во Владивосток по льготным ценам

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу субсидированных билетов во Владивосток – для детей, получивших путевки во Всероссийский детский центр «Океан».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе компании, цена льготного билета на перелет из Екатеринбурга во Владивосток составит 6400 рублей в одну сторону и 12800 рублей туда-обратно. Действие субсидированных тарифов продлится до 31 декабря 2017 года. Приобрести льготные билеты можно во всех авиакассах, предъявив кассиру путевку в лагерь.

Детский центр «Океан» расположен 20 километрах от Владивостока на берегу Японского моря в бухте Емар. Ежегодно дальневосточный лагерь принимает более 13 тысяч детей в возрасте 11-17 лет, организует более 40 программ дополнительного образования. «Океан» входит в четверку ведущих детских центров в России, наравне с лагерями «Орленок», «Артек» и «Смена», расположенных на побережье Черного моря.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

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