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Екатеринбург

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Публикации за 13.02.17

СК взялся за историю детдомовца, установившего палатку у мэрии Невьянска

СК взялся за историю детдомовца, установившего палатку у мэрии Невьянска

Следственный комитет начал разбираться в истории детдомовца, который 10 февраля начал пикетировать мэрию Невьянска.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в конце прошлой недели 33-летний житель Невьянска Аркадий Коваленко вместе со своей женой и полуторагодовалым ребенком поставили возле здания администрации Невьянска палатку. Мужчина заявил о нарушении его жилищных прав при выселении из ветхого жилья, закрепленного за ним в период его пребывания в детском доме.

Речь идет о деревянном аварийном доме, построенном около 100 лет назад на улице Бурцева, 4.

«Мужчине и его матери (ранее была лишена родительских прав из-за асоциального образа жизни), зарегистрированным по этому адресу, было предоставлено жилое помещение – 2-комнатная квартира в новостройке по улице Дзержинского. Однако мужчина посчитал, что ему и его семье должно быть предоставлено отдельное от матери жилое помещение», – сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По информации местных СМИ, новая квартира фактически досталась матери Аркадия. Она отказалась приютить семью сына у себя. Поэтому Коваленко с женой и маленьким ребенком вынужден продолжать жить в ветхом бараке, в котором на прошлой неделе отключили свет.

СК в рамках проверки будет опрашивать всех членов семьи, а также чиновников Невьянска.

Кроме того, будут истребованы и проанализированы документы, на основании которых Коваленко как воспитаннику детского дома не была предоставлена отдельная квартира. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

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